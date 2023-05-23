أدهم أبوالنصر يشيد بمبادرة "ابدأ" فى جلسات الحوار الوطنى

قال أدهم أبوالنصر، رئيس مجلس إدارة شركة C P T، إن تجربته عكس تجربة الشركات التي نقلت أعمالها لدول عربية، لافتًا إلى أنه بدأ التصنيع وتأسيس العمل خارج مصر في 2015 في عدد من البلدان العربية، وكانت مصر من الأسواق المهمة المستهدفة.

وأضاف، خلال مناقشة تحديات توطين الصناعة المصرية بلجنة الصناعة بالحوار الوطني: "عندما جئنا لمصر واجهتنا البيروقراطية، لكن تزامن وجودنا مع انطلاق مبادرة ابدأ، وهى مبادرة عظيمة بتوجيه شخصي من الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأردف: "كنا شغالين خارج مصر، لما جينا نفتح قابلنا عقبات لأن نشاطنا غير موجود ضمن الأكواد في مصر، وهو منتج مولدات كهربائية تستورد مصر منه بقيمة 500 مليون دولار، وتعتمد على التوكيلات".

ولفت إلى أن توطين الصناعة يتطلب تسهيلات من الحكومة، ووطنية من المصنع والمستثمر".