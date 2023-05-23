الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة": زراعة 137 ألف فدان بـ4 أصناف قطن عالية الإنتاجية

قطن
قطن

أكد الدكتور وليد يحيى، نائب رئيس صندوق تحسين الأقطان ورئيس بحوث بمعهد القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، زراعة 137 ألف فدان بمحصول القطن منها 111 ألف فدان بمحافظات الوجة البحري و26 ألف فدان بمحافظات الوجة القبلي، وذلك من المساحات المستهدفة هذا العام والبالغة 320 ألف فدان،  خاصة أن المساحات الحالية يتم زراعتها بعد القمح والفول.

وقال يحيى، إن الأصناف المستنبطة حديثا من معهد بحوث القطن أصناف قصيرة العمر يمكن زراعتها بعد شتوي كامل وتعطي محصول مرتفع من وحدة المساحة شرط تنفيذ كافة التوصيات الفنية من صنف وأهم هذه الأصناف هو صنف جيزة 94 وجيزة 95وجيزة 97 وجيزة 98، وهي تمثل أعلى الأصناف من المحصول من وحدة المساحة.

وأوضح أن الحالة العامة لمحصول القطن ممتازة، حيث أن الأقطان المنزرعة إلى جانب محصول محافظات الصعيد قد بدأت في عمليات التزهير وتجرى حاليا عمليات نقاوة بالغريبة، وحالة الإنبات جيدة في محافظات الفيوم وبني سويف وسوهاج، مطالبا المزارعين بإزالة بقايا المحصول السابق والاهتمام بحرث الأرض جيدا بتسميدها والتخلص من الآفات والحشرات المرضية الموجودة.

وأكد يحيى ضرورة تخطيط الأرض طبقا لدرجة خصوبتها، حيث يتم التخطيط بمعدل 10 خطوط في الأرض الخصبة ترتفع إلى 12 و13 خطا في الأراضي الضعيفة، ويجب على المزارعين الاهتمام بمسافات الزراعة بين الجور أن تكون 30 سم، مراعاة للقدرة المحصولية للأصناف الجديدة والقدرة على التفريع، مع ضرورة الاهتمام بوضع سماد سوبر فوسفات من 3 إلى 4 شكائر للفدان مع عمليات التخطيط.

وأضاف نائب رئيس صندوق تحسين الأقطان، أنه يجب إزالة الحشائش بالعزيق ورية المحيطة في المواعيد المحددة، وعدم الاتجاه إلى ما يسمى بتصويم النبات، إذ أن ذلك يؤدي إلى زيادة النمو الخضري على حساب النمو الثمري، ما يقلل من إنتاجية المحصول ، مع ضرورة الاهتمام بالنقاوة التي تناسب كل صنف من الجمعية الزراعية التي توجد بها حيازة المزارعين، حيث أن كل محافظة لها صنف مختلف.

-الزراعة زراعة 137الف فدان بمحصول القطن الامم المتحدة أصناف عالية

الأكثر قراءة

"الإفتاء" توضح الحكم الشرعى لدعوة مساجد مصر للصلاة على النبى

محافظ الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية

ارتفاع أسعار النفط إثر توقعات تقلص الإمدادات وتحذيرات السعودية

محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى صدفا المركزى لمتابعة سير العمل وتوافر الأطقم الطبية

تنظيم احتفالية لتوزيع 107 مشروع تمكين اقتصادي بالفيوم

بعد تحذيرات «الصحة العالمية».. أطباء يكشفون مخاطر وباء جديد وطرق الوقاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس