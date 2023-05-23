إصابة شخصين فى حادث تصادم "توك توك" بموتوسيكل بطنطا

أصيب شخصان بإصابات متفرقة فى حادث تصادم توك توك بموتوسيكل بمنطقة مفارق سبرباى بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين لمستشفي جامعة طنطا لتلقي العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بمنطقة مفارق سبرباى.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم توك توك بموتوسيكل، نتج عنه إصابة 2 بإصابات متفرقة، وتم نقلهما لمستشفي طوارئ جامعة طنطا لتلقي العلاج، ورفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.