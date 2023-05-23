الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة النصر
موعد مباراة النصر والشباب والقنوات الناقلة

موعد مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، هو ما يهم كافة الجماهير المهتمة بالكرة السعودية، لما تمثله مباراة اليوم من أهمية كبيرة لتحديد بطل الدوري السعودي «روشن».

ويحتل النصر المركز الثانى فى دوري روشن برصيد 60 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد صاحب القمة، والذى يلعب له ثنائى منتخب مصر أحمد حجازى وطارق حامد، فيما يقبع الشباب فى المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

موعد مباراة النصر والشباب فى الدورى السعودى والقنوات الناقلة

يستضيف النصر نظيره الشباب فى تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة فى مباراة الجولة الثامنة والعشرين بالدورى السعودى «روشن»، وذلك على ستاد الأول بارك بمدينة الرياض

وتنقل مباراة النصر والشباب على الهواء مباشرًا عبر قناة SSC1 HD , ويعلق على المباراة المصرى بلال علام.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على النايل سات

تردد قناة أبوظبي الرياضية

تشكيل النصر والشباب المتوقع فى قمة مباريات الاسبوع الـ 28 بدورى «روشن»

 

تشكيل النصر المتوقع أمام الشباب

استقر الكرواتي دينكو إيليتشيتش المدير الفنى لفريق النصر على تشكيل فريقه الذى سيعتمد عليه أمام الشباب، وينوى دينكو الاعتماد على نفس التشكيل الذى خاض به مباراة الطائى الأخيرة، باستثناء تغيير وحيد، وسيكون تشكيل النصر كالتالى

أجستين روسي فى حراسة المرمى 

كونان - الفارو جونزاليس - علي لاجامي - سلطان الغنام فى الدفاع

عبد الله الخبيري - علي الحسن - لويس جوستافو - عبد الرحمن غريب – أندرسون تاليسكا فى وسط الملعب 

كريستيانو رونالدو فى الهجوم

 

تشكيل الشباب المتوقع أمام النصر

استقر الإسباني فيسنتي مورينو المدير الفنى لفريق الشباب على التشكيل الذى ينوى الاعتماد عليه فى مواجهة النصر الليلة، حيث ينوى المدير الفنىة الاسبانى ادخال عدد من التغييرات على التشكيل الذى خاض مباراة الوحدة الأخيرة والتى خسرها الفريق بهدف نظيف، حيث من المنتظر عودة المدافع حسان تمبكتي للتشكيل الاساس، فيما يقود الهجوم الإسباني سانتي مينا بدلا من الجابوني آرون سالم.

وسيكون تشكيل الشباب كالتالى

كيم سيونج فى حراسة المرمى 

فواز الصقور، إياجو سانتوس، حسان تمبكتي، متعب الحربي فى الدفاع

كريتشوفياك، إيفر بانيجا، حسين القحطاني، جوانكا فى وسط الملعب

كارلوس جونيور، سانتي مينا فى الهجوم 

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