الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على النايل سات

تردد
تردد

يبحث العديد من المواطنين عن تردد قناة SSC على النايل سات، حيث يكثر البحث خلال الأيام الماضية عن تردد قناة SSC على النايل سات، في هذا السياق ننشر كل التفاصيل عنها خلال السطور المقبلة. 

هذه القناة تعتبر من أفضل القنوات ذات التركيز الرياضي في المنطقة، حيث يوجد بها العديد من البرامج، بالإضافة إلى أن هذه القناة تقدم  العديد من المفاجآت لجمهورها، ولذلك يبحث عنها جميع المواطنين، والمشاهدون يستطيعون مشاهدة البث عبر عدّة أقمار صناعية مثل نايلسات وعرب سات، وفي هذا السياق ننشر جميع الترددات الخاصة بها. 

تردد قناة SSC على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

 تردد قنوات SSC على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة أبوظبي الرياضية

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

كيفية ضبط التردد

فى الخطوة الأولى قم بفتح الرسيفر أولًا، ثم انتقل إلى خيار الإعدادات، أما في الخطوة الثانية وهي من أهم الخطوات هو يجب عليك اختيار القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال القناة عليه سواء كان ذلك على قمر (أراب سات) أو (نايل سات)، وثالثًا يتوجب عليك الاختيار بحرص التردد الملائم وفقًا للاختيار الذي قمت به للقمر الصناعي.

جدير بالذكر، أن القناة أعلنت بث نهائيات كأس العالم ومباراة الأهلي وأوكلاند سيتي على ترددها في عرب سات ونايل سات، ويتم بث التردد بمعامل تصحيح الخطأ 5/6، ومعدل ترميز 27500 على نايل سات، ويمكنك ضبط الترددات التي قومنا بنشرها ومشاهدة جميع المباريات.

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