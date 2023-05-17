الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة أبوظبي الرياضية

قناة أبو ظبي
قناة أبو ظبي

تنقل قناة أبوظبي الرياضية أغلب المباريات والأحداث الرياضية بشكل مستمر وحدثي، ولذلك تعتبر قناة أبوظبي الرياضية من أكثر القنوات التي تحظى بعمليات بحث كثيرة عبر محرك البحث الشهير "جوجل".

ولذلك نقدم لكافة عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي قناة أبوظبي الرياضية من خلال هذه السطور تردد القناة التي تتخصص في نقل كبرى البطولات المحلية والآسيوية والعالمية.

تردد قناة أبوظبي الرياضية

تردد قناة أبوظبي الرياضية للقدرة على متابعتها بجودة عالية وصوت نقي، ونقدم لكم ترددات القناة عبر القمر الصناعي النايل سات وعرب سات وفق آخر تحديث للتردد:

تردد قناة أبوظبي الرياضية على النايل سات

التردد: 12091

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة أبوظبي الرياضية على عرب سات:

التردد: 11804

القمر الصناعي: عرب سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

الاستقطاب: عمودي

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تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2023

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