الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2023

قناة أبوظبي
قناة أبوظبي

تصدر تردد قناة أبوظبي الرياضية 2023، عمليات البحث على الإنترنت في الدقائق الأخيرة من قبل عشاق كرة القدم.

ونالت قناة “أبو ظبي” الرياضية، إعجاب واهتمام الكثير من متابعيها نظرًا لعرضها المبارايات بجودة عالية، وتقديم البرامج الجديدة والحصرية التي تستطيع من خلالها معرفة الأحداث الرياضية، وتضم القناة نخبة كبيرة من المذيعين الكبار.

وارتفعت عمليات البحث اليوم، عن تردد قناة أبوظبي الرياضية 2023 تردد قناة أون تايم سبورت الجديدة عبر نايل سات وعرب سات، استعداداً لمتابعة مباراة النادي الأهلي مع نظيره بيراميدز غداً يوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023.

 

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على النايل سات

  • التردد: 1226.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على العرب سات

  • التردد: 11804.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 

  • على القمر الصناعي النايل سات
  • التردد: 12226.
  • معدل الترميز27500.
  • معامل الاستقطاب: افقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على الأقمار الصناعية

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2

  • تردد القناة: 12226.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 3

  • تردد القناة: 11372.
  • معدل الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.

قناة أبو ظبي المفتوحة

ويستطيع عشاق كرة القدم  متابعة التطورات الرياضية على قناة أبو ظبي المفتوحة لحظة بلحظة من خلال برامجها الموجودة على مدار اليوم دون توقف عبر هذا التردد:

  • على القمر الصناعي النايل سات
  • التردد: 11526.
  • معامل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
  • معامل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديدة عبر نايل سات وعرب سات

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • تردد القناة: 10853.
  • معدل الترميز:27500.
  • معدل الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت عبر عرب سات

  • القمر الصناعي: عرب سات.
  • تردد القناة: 12379.
  • معدل الترميز 27500.
  • معدل الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ:⅚.

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