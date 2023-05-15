تعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 الجديد وأفضل البرامج

زاد مؤخرًا البحث عن التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك 2023، حيث تعتبر من القنوات التي تقدم العديد من البرامج الثقافية و الوثائقية، الخاصة بالحياة البرية وغيرها من المواد الافلام القصيرة التي تجذب الكثيرين.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 الجديد

وبحسب نتائج البحث، فإن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جميع الأقمار الصناعية لعام 2023 هو:

على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11411 أو 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500 أو 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

على القمر الصناعي سهيل سات:

التردد: 11669.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

خطوات ظبط القناة علي جهازك

لضبط تردد القناة على جهازك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر menu في ريموت التحكم.

اختر خيار التركيب أو installation.

اختر خيار التثبيت اليدوي أو manual search.

اختر القمر الصناعي المناسب لك.

أدخل بيانات التردد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ المذكورة أعلاه.

اضغط على زر بحث أو search وانتظر حتى يتم إظهار قائمة بالقنوات الموجودة على هذا التردد.

اضغط على زر حفظ أو save لإضافة قناة ناشيونال جيوغرافيك إلى قائمة قنواتك.

ما هي أفضل البرامج الخاصة بقناة ناشيونال جيواغرفيك؟

قناة ناشيونال جيوغرافيك تقدم العديد من البرامج المميزة والمتنوعة في مجالات العلوم والتاريخ والثقافة والمغامرة والحياة البرية، فإن بعض أفضل البرامج على قناة ناشيونال جيوغرافيك نرصدها في السطور التالية.

برنامج العبقري ألبرت أينشتاين: سلسلة درامية تروي قصة حياة أشهر عالم في التاريخ وإنجازاته العلمية والشخصية.

برنامج المستكشف: برنامج وثائقي يسافر حول العالم لاستكشاف الظواهر الطبيعية والثقافية والبيئية المدهشة.

مستشفى المعجزات: برنامج يلقي نظرة على عمل مستشفى للحيوانات في أستراليا يقدم خدمات طبية متطورة للحيوانات المحلية والغريبة.

أنا مصور ناشيونال جيوغرافيك: برنامج يعرض قصص وتجارب مصوري ناشيونال جيوغرافيك الذين يلتقطون صورًا رائعة للعالم من منظورهم الفريد.

نهاية العالم من الحرب العالمية الثانية: سلسلة تاريخية تستخدم صورًا مؤرخة وأفلامًا لإظهار كيف كان شكل العالم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

مصر القديمة: سلسلة تاريخية تستخدم التكنولوجيا الحديثة لإعادة إحياء حضارة مصر القديمة وأسرارها، بالإضافة إلى برنامج إصلاحات شاملة: برنامج يتابع فريقًا من المهندسين والفنانين والحرفيين الذين يقومون بتحويل أشياء قديمة أو مهملة إلى أشكال جديدة وإبداعية.