بث مباشر الفيلم الوثائقى "فرقة رضا" على قناة الوثائقية

ينقل لكم موقع “الدستور” بثا مباشرا للفيلم الفيلم الوثائقي "فرقة رضا" على قناة الوثائقية.

يلقى الفيلم الضوء على عدد من الأسماء البارزة التى أسست نجاح الفرقة خلال عقود متتالية، مثل فريدة فهمى، وحسن فهمى، وعلى رضا، إلى جانب آخرين أّدوا أدوارًا رئيسة من خلف الستار، كما تتحدث الفنانة شيرين رضا عن تأسيس الفرقة.

ويوثقي الفيلم قصة الفرقة المصرية الشهيرة ومؤسسها الفنان محمود رضا، ويرصد الفيلم كيفية استلهام محمود رضا فكرة إنشاء الفرقة، وتجواله فى الداخل والخارج.