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تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 الجديد

ناشيونال جيوغرافيك هى واحدة من مجموعة القنوات العربية التابعة لشبكة قنوات “أبوظبي”، وتبث من داخل مدينة أبو ظبى بجودة عالية HD إضافة إلى الجودة العادية SD بشكل مجانى وهى تهتم بعرض المادة الوثائقية وتهتم بالطبيعة والكون وجميع مخلوقات وتبث مادتها فى شكل أفلام وثائقية علمية اجند لإعدادها عدد كبير من العلماء .

بدأت القناة فى البث فى يوليو لسنة 2009، و تعتمد القناة على الدبلجة، وتقدم محتواها بجودة عالية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023

القمر الصناعى: نايل سات hd

التردد: 12467

الاستقطاب: 27500

معدل الرمز: أفقي H

التصحيح: 2/3

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ٢٠٢٣ نايل سات (SD)

الحامل: 7 درجة غرب

التردد: 11226

الاستقطاب: 27500

معدل الرمز: أفقي H

التصحيح: 5/6

التشفير: مفتوحة

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات

الحامل: 26 شرق

التردد: 11804

الاستقطاب: 27500

معدل الرمز: أفقي H

التصحيح: 3/4

التشفير: مفتوحة.

تردد آخر للقناة

وظهر من خلال منصات التواصل الناجتماعى تردد آخر للقناة تناول نشطاء السوشيال ميديا وهو (11411).

أهم برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

تهتم قناة ناشيونال جيوغرافيك بعرض البرامج ذات المادة العلمية لكل ما يحيط بالعالم فهناك برامج وثائقية لتاريخ الأحياء واخرى تهتم بالفضاء وحركة الكواكب واخرى ببعض الكائنات الحية على كوكبنا، ومنها:

البرنامج الممتع سمكة التونة العنيدة وبرنامج أمريكا الجامحة.

برنامج كم تساوي قطع سيارتك وبرنامج كسر القضبان.

برنامج أسفار محفوفة بالمخاطر وبرنامج تحقيقات الكوارث الجوية.

برنامج سوبر كارز وبرنامج وقائع وأحداث وبرنامج المنقبون عن الذهب.