السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ٢٠٢٣ من المواضيع التى يزداد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 الجديد 

ناشيونال جيوغرافيك هى واحدة من مجموعة القنوات العربية التابعة لشبكة قنوات “أبوظبي”، وتبث من داخل مدينة أبو ظبى   بجودة عالية HD إضافة إلى الجودة العادية SD بشكل مجانى وهى تهتم بعرض المادة الوثائقية وتهتم بالطبيعة والكون وجميع مخلوقات وتبث مادتها فى شكل أفلام وثائقية علمية اجند لإعدادها عدد كبير من العلماء .

بدأت القناة فى البث فى يوليو لسنة 2009، و تعتمد القناة على الدبلجة، وتقدم محتواها بجودة عالية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023

القمر الصناعى: نايل سات  hd
التردد: 12467
الاستقطاب: 27500
معدل الرمز: أفقي H
التصحيح: 2/3

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ٢٠٢٣ نايل سات (SD)

الحامل: 7 درجة غرب
التردد: 11226
الاستقطاب: 27500
معدل الرمز: أفقي H
التصحيح: 5/6
التشفير: مفتوحة

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات

الحامل: 26 شرق
التردد: 11804
الاستقطاب: 27500
معدل الرمز: أفقي H
التصحيح: 3/4
التشفير: مفتوحة.

تعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 وخطوات ضبط التردد

تردد آخر للقناة  

وظهر من خلال منصات التواصل الناجتماعى تردد آخر للقناة تناول نشطاء السوشيال ميديا  وهو (11411).

أهم برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

تهتم قناة ناشيونال جيوغرافيك بعرض البرامج ذات المادة العلمية لكل ما يحيط بالعالم فهناك برامج وثائقية لتاريخ الأحياء واخرى تهتم بالفضاء وحركة الكواكب واخرى ببعض الكائنات الحية على كوكبنا، ومنها:
البرنامج الممتع سمكة التونة العنيدة وبرنامج أمريكا الجامحة.
برنامج كم تساوي قطع سيارتك وبرنامج كسر القضبان. 
برنامج أسفار محفوفة بالمخاطر وبرنامج تحقيقات الكوارث الجوية.
برنامج سوبر كارز  وبرنامج وقائع وأحداث وبرنامج المنقبون عن الذهب.

اقرأ أيضاً

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 نايل سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 تردد نلة ناشينال جيوغرافيك نايل سات تردد قناة نايونال جيوغرافيك عرب سات تردد جدي لقناة ناشينال جيوغرافيك برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

الأكثر قراءة

بثلاثية سهلة فى شباك الترجى.. الأهلى يضع قدمًا فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

الباز يكشف إجراءات الحكومة العاجلة للخروج من الأزمة الحالية

"كهربا" يحرز ثالث أهداف الأهلى فى الترجى بدورى أبطال إفريقيا

وزيرا المالية المصرى والعماني: توقيع اتفاقية إزالة ومنع الازدواج الضريبي هذا الشهر بالقاهرة

حسام موافى: السيدات الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الكلى

عاطل يقتل جارته العجوز لسرقة مجوهراتها فى الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

عثمان ميرغنى

الأسئلة الصعبة فى حرب السودان

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون إسرائيليون: مصر قدمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار فى غزة

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يتحدث لـ«الدستور» عن كل الملفات الساخنة فى المنطقة (حوار)

سادس قيادى من الجهاد الإسلامى.. كيف اغتالت إسرائيل «إياد الحسنى» فى غزة؟ (فيديو)