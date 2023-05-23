محمود فوزي: هويتنا الاقتصادية مرتبطة بالنتائج وليس الأهداف

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني والأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن جميع الاقتصاديات تأثرت سلبا بالأحداث العالمية من حروب وأوبئة.

وأضاف فوزي أن المدارس الاقتصادية لم تعد تأخذ نفس الشكل المعروف، ورأينا في أمريكا تدخلا لإنقاذ الجهاز المصرفي وكذلك تغير في هوية الاقتصاد الصيني.

وتابع أن العبرة فيما يخص الاقتصاد بالنتائج وليسالمسميات، موضحا أن المادة ٢٧ من الدستور تحدثت عن المقومات الاقتصادية وحددتها بالهدف وليس الوسائل المتغيرة بحسب ظروف الزمان.

وأكمل: “المادة تحدثت عن التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر والاهتمام بالزراعة والصناعة والاقتصاد المعلوماتي، وتركت الوسائل للحكومة، بما يعني أن الهوية الاقتصادية متغيرة وليست ثابتة”.

وشدد فوزي على أن الإعلام لمصري هو أكبر داعم ومساند ومشجع للنماذج المضيئة في الاستثمار الخاص سواء المحلي والاجنبي، ولكن الإعلام لا يصنع الحدث لكنه يسلط الضوء عليه.

جاء ذلك في تعليقه على كلمة علي سليمان ممثل حزب الإصلاح والتنمية، والتي أكد فيها أن معدلات النمو في إحدى الفترات ساهمت في وصف مصر بكوريا الجديدة.

وهاجم سليمان الإعلام المصري واصفا إياه بالعدو الأول للاستثمار في مصر، مطالبا بإعادة النظر في هذه المسألة.