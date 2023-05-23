الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: إفريقيا تحتاج 452 مليار دولار لتغطية احتياجاتها التمويلية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عرض الرئيس عبدالفتاح السيسي حصرا لحجم بعض الاحتياجات التمويلية لدول القارة الإفريقية، طبقا لتقديرات الأمم المتحدة وبنك التنمية الإفريقي.

وذكر الرئيس، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في شرم الشيخ، منها على سبيل المثال لا الحصر:-

- 200 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

- 144 مليار دولار سنويا لمعالجة الآثار السلبية لجائحة «كوفيد- 19».

- 108 مليارات دولار لتمويل مشروعات تهيئة ورفع مستوى البنية التحتية.

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