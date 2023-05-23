صبحي: مشاركة الرئيس في اجتماعات مجموعة بنك التنمية تؤكد الدور المحوري لمصر

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماعات الثانوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي والمنعقدة في مدينة شرم الشيخ، يؤكد على الدور المحوري لمصر على المستوى الإفريقي والشرق الأوسط قارة إفريقيا.

وقال "صبحي" على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي بشرم الشيخ، بمشاركة الرئيس السيسي، إن وزارة الشباب والرياضة لديها خطة طموحة في مجال التنمية البشرية واستغلال الاستثمار البشري في الشباب وفقا لرؤية الرئيس وذلك سيعود على قارة إفريقيا بالكامل، موضحاً أن هناك برامج تعاون بين مصر وقارة إفريقيا أولها منحة ناصر في نسختها الرابعة؛ بالإضافة إلى التبادلات الثنائية مع الشباب الإفريقي.

ووصل الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية في مدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات السنوية محافظو 81 دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة بنك التنمية الأفريقي، كما سيشهد الحدث حضور محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية، لمناقشة قضايا التحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ بناء على ما كان من مقررات مؤتمر المناخ (كوب- 27)، وتوفير المزيد من الاستثمارات للدول الإفريقية، كما تشهد الاجتماعات الإجراءات الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة بالقارة، ودور التكنولوجيا المالية في إطلاق التمويل المستدام والأخضر.