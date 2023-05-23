الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صبحي: مشاركة الرئيس في اجتماعات مجموعة بنك التنمية تؤكد الدور المحوري لمصر

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

 أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في  الاجتماعات الثانوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي والمنعقدة في مدينة شرم الشيخ، يؤكد على الدور المحوري لمصر على المستوى الإفريقي والشرق الأوسط قارة إفريقيا.

وقال "صبحي" على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي بشرم الشيخ، بمشاركة الرئيس السيسي، إن وزارة الشباب والرياضة لديها خطة طموحة في مجال التنمية البشرية واستغلال الاستثمار البشري في الشباب وفقا لرؤية الرئيس وذلك سيعود على قارة إفريقيا بالكامل، موضحاً أن هناك برامج تعاون بين مصر وقارة إفريقيا أولها منحة ناصر في نسختها الرابعة؛ بالإضافة إلى التبادلات الثنائية مع الشباب الإفريقي.

ووصل الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية في مدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات السنوية محافظو 81 دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة بنك التنمية الأفريقي، كما سيشهد الحدث حضور محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية، لمناقشة قضايا التحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ بناء على ما كان من مقررات مؤتمر المناخ (كوب- 27)، وتوفير المزيد من الاستثمارات للدول الإفريقية، كما تشهد الاجتماعات الإجراءات الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة بالقارة، ودور التكنولوجيا المالية في إطلاق التمويل المستدام والأخضر.

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

حبس ديلر ضبط بمخدرات وسلاح في المنوفية

الزراعة: الميكنة فى القطن تخفيض للتكاليف وتوفير للجهد والوقت

رصد 362 مخالفة مرورية متنوعة فى الغربية

‏اليوم.. محاكمة المتهمين في "تنظيم القاعدة بكفر الشيخ"

رئيس هيئة الرقابة الصحية يتفقد عدة مستشفيات في الأقصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس