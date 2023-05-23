الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة طفل حديث الولادة بمقابر منيا القمح

جثة طفل
جثة طفل

عثرت الأجهزة الأمنية على جثمان لطفل حديث الولادة  بمقابر مدينة منيا القمح، بمحافظة بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة 

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول جثة لطفل مجهول الهوية عمره 15 يوما، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتحويله للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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