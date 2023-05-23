الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب فى حادث تصادم بالشرقية

جثة
جثة

لقى شاب مصرعه متأثرا بإصابته إثر تعرضه لحادث تصادم وقع بين دراجة بخارية وسيارة بطريق شلشلمون - أبوطبل، نطاق منيا القمح، بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول" السيد س ك" 28 عاما جثة هامدة.

 وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى منيا القمح المركزى، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، المحضر للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

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