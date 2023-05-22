بعد 27 عامًا.. تعاون جديد بين محمد منير وكاريكا فى "أنا الذى"

بعد مرور 27 عامًا، أعلن الكينج محمد منير، عن تعاونه مع المطرب عصام كاريكا، في أغنية جديدة تحمل أسم “أنا الذى”، من كلمات الشاعر باسم عادل وألحان كاريكا.

آخر تعاون بين الكينج وكاريكا

في عام 1996، تعاون منير وكاريكا، سويًا في أغنية "عمر عينى" التي صدرت في ألبوم "من أول لمسة"، وكانت تحمل توقيع مصطفى كامل وألحان عصام كاريكا وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وما زالت يتغنى بها منير في كل حفلاته.

آخر أعمال منير

وأحيا الكينج محمد منير مؤخرًا، حفلاً غنائيًا بمحافظة العريش بشمال سيناء احتفالاً بالعيد القومى للمحافظة، وأيضًا بالتزامن مع احتفالات ذكرى تحرير سيناء.