إحالة 3 متهمين بسرقة الشقق السكنية بمدينة السلام للجنح

قررت نيابة السلام، اليوم الاثنين ، إحالة 3 أشخاص لمحكمة الجنح، بتهمة سرقة الشقق السكنية بمدينة السلام.

وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق بالسلام بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الشقق السكنية بمدينة السلام

وتلقى قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، يفيد فيه باكتشافه سرقة مبلغ مالي وبعض الأغراض من داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة السلام.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبأعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض عليهم وبحوزتهما مبلغ مالي، واقتادتهما قوات الأمن إلى القسم، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.