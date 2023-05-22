الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تعرف على خدمات مبادرة "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية

مبادرة 2 كفاية
مبادرة 2 كفاية

أوضح أحمد يونس، منسق مبادرة 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعي أهم النتائج الإيجابية لمبادرة 2 كفاية منذ عام 2018، وحتى اليوم، قائلاً: "إنه تم العمل على أكثر من محور؛ محور التوعية، متمثلة في الزيارات المنزلية وزيارات طرق الأبواب". 

أضاف خلال لقائه ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، المذاع عبر فضائية cbc: وصلنا لحوالي 9 ملايين و300 ألف زيارة منزلية، كنا نستهدف مليونا و150 ألف سيدة مستفيدين من برنامج تكافل في العشر محافظات، وتم العمل معهن بزيارات متكررة، لأن قضية تنظيم الأسرة تحتاج المتابعة بشكل مستمر. 

وأوضح أحمد يونس، أن المثقفة المجتمعية كانت تنزل للأسرة التي توعيها خلال العام، من ثلاث إلى أربع مرات بشكل دوري حتى ترى هل اقتنعت بالرسالة التي تقدمها أم لا، ومعرفة الشخص المؤثر داخل الأسرة وتحاول اقناعه بأن زيادة عدد الأطفال تؤثر بشكل سلبي على الأسرة على دخلها، وكذلك على تعليمهم وعلى مدى اهتمام الأسرة بهم. 

وأشار إلى أنه تم عقد ندوات توعوية يحاضر فيها مثقف صحي وواعظ ديني؛ سواء كان قسا أو شيخا، كذلك يحاضر فيها المسئول أو مدير المشروع داخل الجمعية الأهلية الشريكة معنا في المشروع، حتى تتم تغطية القضية من جوانبها.

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