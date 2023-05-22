شعبان ورمضان.. فعل الخير «نمبر وان»

أن يكون الإنسان إيجابيًا، فهى اللبنة الأولى لبناء مجتمع سوى وناضج، وقادر على التكاتف والتعاون وفعل الخير، وربما تجلت تلك النظرة فى الخطوة التى اتخذها الفنان محمد رمضان وطبيب القلب الدكتور جمال شعبان، لمساعدة المرضى من غير القادرين.

قصة ذلك التعاون بدأت بتعليق من «شعبان» على صورة على الـ«فيسبوك» لـ«رمضان»، وهو جالس على متن طائرة، وبجواره «رزم» دولارات، قال فيه: «يا ريت بالدولارات دى اللى واضح إنك مش محتاجها تشترى منظمات كهربائية للغلابة الكتير اللى فى العناية المركزة، وعندهم احتمال السكتة.. ومحتاجين جهاز لإنقاذ حياتهم.. يمكن ده يشفع لك يوم الزحام».

الفنان لم يُكذب خبرًا، فسارع بالرد على «شعبان» قائلًا إنه ينتظر منه إرسال قائمة بأسماء المحتاجين للعلاج، ورقم هاتفه على الخاص، من أجل البدء فى إجراءات المساعدة. الطرفان اتخذا الإيجابية شعارًا، وسارعا فى التواصل مع بعضهما، والتقيا بالفعل، وكانت ثمرة ذلك اللقاء أن تم الاتفاق على ترتيبات معينة بخصوص مساعدة عدد من المرضى المحتاجين، والتقطا صورة بهذه المناسبة ليشجعا غيرهما على الاقتداء بهما فى التعاون من أجل كل من يحتاج إلى مساعدة. وهو ما أكده «شعبان» قائلًا: «بشائر الخير، وعدنى بالمساهمة فى علاج حالات كثيرة، وخاصة الحالات الخطيرة التى تعانى اختلال كهرباء القلب، والمعرضة لخطر السكتة القلبية، وبدأنا التواصل مع أول حالة من المنيا، والترتيب لتركيب أول جهاز يتكفل بتكاليفه كاملة، والتى تصل إلى ٣٠٠ ألف جنيه مصرى».