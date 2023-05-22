مبعوث أممي يطالب المجتمع الدولي باستغلال نفوذه في التهدئة بالسودان

قال مبعوث الأمم المتحدة بالسودان إنه يلقي اللوم على المجتمع الدولي الذي لم يتحرك منذ بداية ظهور علامات الإنذار بالسودان، مطالبًا المجتمع الدولي باستخدام نفوذه المختلفة في تهدئة الوضع بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع لوقف إراقة الدماء.

الحرب السودانية

وأكد المبعوث الأممي، في كلمته بجلسة مجلس الأمن حول التطورات السودانية المذاعة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إطلاق سراح الآف السجناء وانتشار الأسلحة سبب تدهورًا في الأوضاع بالسودان.

مجلس الأمن

أضاف أن العنف في السودان أدى لمقتل أكثر من 250 شخصًا، لافتًا إلى أن العنف في السودان أدى إلى نقل موظفي الأمم المتحدة إلى بورتسودان أو إلى خارج البلاد.