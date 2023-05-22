الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قاض إماراتي: نبحث إنشاء أكاديمية للقضاء الإداري بالوطن العربي

أكاديمية للقضاء الإداري
أكاديمية للقضاء الإداري بالوطن العربي

أكد القاضي الشهاب الحمادي، رئيس الدائرة التجارية بالإمارات العربية، عن أهمية انعقاد اجتماع اتحاد القضاء الإداري، قائلًا:"هذا الاجتماع يتعلق بأعضاء الاتحاد الجمعية العامة للاتحاد القضاء الإداري ، والذي تضمن العديد من الموضوعات، وناقشنا العديد من المحاور ، وتم وضع جدول أعمال ، بشأن تطوير العمل الإداري القضائي والمواقع الالكترونية، لتفعيل التواصل بين الدول الأعضاء ببعضها البعض، ولاقت قبول لدى الأعضاء.

وأضاف: “تم مناقشة فكرة إنشاء أكاديمية للقضاء الإداري في الوطن العربي، وكانت كفكرة مطروحة ولاقت قبولاً، إلات أن تنفيذ الفكرة يحتاج إلى الوقت”.

جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع السادس للجمعية العامة للاتحاد العربي للقضاء الإداري بحضور رؤساء مجالس الدولة ورؤساء المحاكم الإدارية العليا وممثليهم والوفود المشاركة من الدول الأعضاء في الاتحاد العربي للقضاء الإداري.

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