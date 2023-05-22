رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وأبرز قرارات الوزير

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور علي موقع وزارة التربية والتعليم، حيث يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية خلال هذه الفترة امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024، وتتابع اولياء الامور موقع الوزارة حتي تكون علي دراية بالأخبار الجديدة التي تتعلق بهم.

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وكان قد أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اتخاذ عدد من الإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل، حرصًا على انضباط سير الامتحانات، وحفاظًا على حقوق الطلاب.

قرارات وزير التربية والتعليم

وجاءت القرارات كالتالي:

- امتحانات الشهادة الإعدادية ستتم بنظام البوكليت بداية من العام المقبل ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حرصًا على عدم تداول ورقة الأسئلة.

- يحتوي ظرف الأسئلة على ٢٠ ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية.

- يمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلا عن زيادة اجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.

كما قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة إلغاء عام دراسي كامل لـ9 طلاب بإدارات: بولاق الدكرور والدقي والهرم وشمال الجيزة والعمرانية، لحيازة هاتف محمول داخل اللجان ومحاولة الغش.

جاء ذلك في إطار الإجراءات الرادعة التى تتخذها وزارة التربية والتعليم، برعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، وبناء على التعليمات المشددة من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

كما تم إلغاء تكليف رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والموجهين والمقيمين داخل اللجنة، وأمن اللجنة، وإحالتهم للشئون القانونية للتقصير في عملهم.

كما بدأت المدارس الثانوية تسليم بطاقات أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة 2023، اليوم الإثنين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان- المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)، اليوم، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2022، والتي من المقرر أن تبدأ 12 يونيو المقبل.