العثور على جثة مجهولة الهوية في مدينة نصر.. والنيابة تتحفظ على كاميرات المراقبة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف لغز العثور على جثة مجهولة لشاب في مدينة نصر، وجرى نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، ومعرفة إذا كانت الوفاة حدثت في منطقة العثور على الجثة أم حدثت في منطقة أخري، وتم نقلها إلى منطقة الواقعة.

كما طلبت انتداب رجال الأدلة الجنائية، لأخذ بصمات الجثة ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحتي الأمن العام والأحوال المدنية، ربما تكون لديه بصمات محفوظة لديهما، كما طلبت تصوير الجثة ونشر الصور على أقسام الشرطة المختلفة للتعرف عليها من قبل المترددين على تلك الأقسام.

وتلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر بلاغا بالعثور على جثة في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مجهول الهوية لشاب في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين ارتدائه كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمه علامات مميزة أو إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.