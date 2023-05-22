الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع و78 آخرين في "أحداث المنصة"

محمد بديع
محمد بديع

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد، جلسات محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع و78 متهمًا آخرين في القضية المعروفة بـ«أحداث المنصة».

وقدمت النيابة خلال الجلسات السابقة كتاب هيئة النقل العام بشأن الإفادة عن التلفيات الموجودة بالمحطات في شارع النصر وكتاب الإدارة العامة للمرور بشأن التلفيات التي أحدثها المتجمهرون باللوحات الإرشادية المرورية.
والمتهمون في القضية هم: محمد بديع، محمود عزت، محمد البلتاجي، عمرو زكي، أسامة يس، صفوت حجازي، عاصم عبدالماجد، ومحمد عفيف، وآخرين.

الدائرة الأولى ارهاب محاكم بدر أحداث المنصة محمد بديع محمود عزت محمد البلتاجي

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