زوج فى دعوى نشوز: وجدت نفسى بعد عام من الزواج ملاحق بـ14 دعوى حبس

أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها بالتشهير به وعائلته وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به، وتعنتها ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، ليؤكد: "وجدت نفسي بعد عام من الزواج ملاحق بـ 14 دعوي حبس، ومطالب بسداد مبلغ 200 ألف جنيه لزوجتي".



وأضاف الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "دمرت حياتي، وضعت يديها علي مسكن الزوجية بعد علمها بحملها بطفل مني، وعندما حاولت الوصول لحل ودي رفضت، وحاولت الزج بي في السجن، وتحايلت بالشهود الزور لتتهمني بسرقة المنقولات".



وتابع الزوج: "أعيش في جحيم الأن بسبب تعنت زوجتي وأصبحت ملزم بسداد نفقات مبالغ فيها لها، ما دفعني لتحرير بلاغ ضدها وإثبات تعديها علي وإساءتها لي، وطالبت بتعويض مالي عما لحق بي من أضرار معنوية ومادية، رغم عرضي أكثر من مرة حل الخلافات بشكل ودي عليها ولكنها رفضت وادعت عدم إنفاقي عليها".

