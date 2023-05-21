نظام تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 وموعد إعلانها

أيام وتنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية للطلاب في جميع محافظات الجمهورية، لتبدأ أعمال التصحيح وإعلان النتيجة ، ويستعد الطلاب بعدها للتقديم في مدارس بعد الإعدادية.

ويتم توزيع الطلاب على مدارس بعد الإعدادية بناءًا على تنسيق الشهادة الإعدادية لهذه المدارس والتي تختلف من محافظة لأخرى ، وتعرض الدستور في التقرير التالي نظام تنسيق الشهادة الإعدادية 2023.

إعلان تنسيق الشهادة الإعدادية 2023

تضع كل محافظة تنسيق الشهادة الإعدادية على حدة وفق متوسط مجموع طلاب الشهادة الإعدادية والكثافة الطلابية في المدارس ومدى إقبال الطلاب عليها .

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المجموع الكلى لطلاب الشهادة الإعدادية عند 280 درجة، وتعد مدارس الثانوية العامة هى المدارس الاكثر إقبالًا في أغلب المحافظات لذا يكون تنسيق أولى ثانوي هو الاعلي فيها، بينما في بعض المحافظات ومنها محافظات الدلتا يكون تنسيق بعض المدارس الفنية وخاصة التمريض هو الاعلى نتيجة كثرة إقبال أوائل الشهادة الإعدادية عليه .

ويتم إعلان تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 ، بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية ، وبعدها يتم إعلان التنسيق لكل نظام تعليمي على حدة ، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الأطلاع على تنسيق الشهادة الإعدادية بعد إعلانها من المحافظات التي توفرها عبر صفحتها الالكترونية على منصة فيس بوك أو على موقعها الالكتروني.

الأوراق المطلوبة تقديم أولى ثانوي 2023

تحدد وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لتقديم اولى ثانوي سواء ثانوي عام أو التعليم الفني ، والتي تتم قبل بدايةالعام الدراسي الجديد 2023-2023 ،

ومن هذه الأوراق تقديم شهادة الحصول على الشهادة الإعدادية أو بيان النجاح، تقديم شهادة ميلاد الطالب ويجب أن تكون حديثة (كمبيوتر)، تقديم عدد (1) صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، تقديم عدد (4) صور شخصية حديثة للطالب وتكون حديثة بخلفية بيضاء.

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