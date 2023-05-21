الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023

نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم الفني

يبحث الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول، للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ عبر محركات البحث جوجل.

موعد بدء امتحانات الدبلومات الفنية 

وانطلقت امتحانات دبلوم المدارس الثانوية الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، العملية والمعملية والتقييم النهائي في كافة التخصصات والبرامج صباح اليوم.

وسارت الامتحانات اليوم بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، وفقاً لتصريحات الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، مضيفا، انه جاري توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة، للطلاب لأدائهم الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي.

وأدى الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي وفق عدد الدفعات اليومية للطلاب، على النحو التالي:

عدد طلاب وطالبات الدبلومات الفنية 

(690) لجنة عقدت بها امتحان العملي – المعامل، بإجمالي عدد  (129025) طالب وطالبة.

و(30) لجنة عقدت بها امتحان التقييم النهائي – لطلاب البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات، بإجمالي عدد(1819) طالب وطالبة.

ويستكمل الطلاب غدا الأحد، الامتحانات العملية والمعملية، وبداية من يوم السبت المقبل تبدأ الامتحانات التحريرية، وتنتهي يوم الخميس الموافق 8-6-2023.

وتستكمل الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 9-6-2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 16-6-2023.

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واستعرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات التي اتخذت لحسن سير الامتحانات هذا العام والتي تتضمن الإنتهاء من طباعة كل أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي – مزدوج) والتكنولوجيا التطبيقية.

و قامت لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية بإصدار التكاليف الخاصة بالمرشحين لوظيفتي (رئيس – مراقب أول) لجنة سير وعددهم (5100) عضو للدور الأول فقط، وتم تسليمها للجان الإدارة المختصة بكل القطاعات.

كما قامت لجان الإدارة المختصة بكل القطاعات بإعداد التكاليف الخاصة بالمشاركين في أعمال الامتحانات للدور الأول (سير الامتحان – تقدير الدرجات) بإجمالي عدد (235255) عضوا، وسيتم تسليمها يوم الأربعاء الموافق 10/5/2023.

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