الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية 2023

طلاب
طلاب

جدول امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية 2023 محل اهتمام الكثيرين حاليا حيث تبدأ طلاب الدبلومات بأنواعها المختلفة الامتحانات الشهر الجاري في كافة محافظات الجمهورية وفقا للجدول المعتمد رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والذي تم إعلانه بالفعل في كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني.

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جدول امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية 2023
 

يختلف جدول امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية 2023 من محافظة إلى أخرى حيث يكون الامتحان على مستوى مديرية التربية والتعليم ويختلف وفقا لنوعة و نظام تعليمية الـ ( 3-5) سنوات في المحافظة الواحدة حيث تم اعتماد كافة الجداول المنظمة للامتحانات طلاب الدبلوم الفني الصناعي بأنواعه المختلفة في كافة المحافظات.

ووفقا للخطة الزمنية للعام الدراسي فإن الطلاب قد بدأوا بالفعل امتحاناتهم العملية يوم السبت الموافق 20 مايو 2023 والتي تجرى على مستوى مديريات التربية والتعليم ويتم إضافة درجاته إلى الامتحانات النظرية قبل إعلان نتائج الطلاب في كافة الأقسام حيث تجرى الامتحانات داخل المدارس المقيد بها الطلاب.
 

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رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 وجدول الامتحانات

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طالب يقطع جسد زميله أمام لجنة الامتحانات فى بنها

 

موعد امتحانات طلاب الدبلومات الفنية 2023


تجرى الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية 2022-2023 خلال الفترة من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023 وذلك في المدارس الصناعية المتقدمة وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام من قبل انطلاقه في شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة أن جميع الأسئلة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الدبلومات تعتمد على ما تم دراسته في المناخج الدراسية سواء العملية أو النظرية وذلك في إطار الحرص على إعداد كوادر من قيادات المدارس الفنية ينمن الاعتماد عليها في سوق العمل المصري.

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الأوراق المطلوبة لتقديم المدارس الحكومية 2023 - 2024

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مجاهد: اللغة العربية وعاء الفكر وتمت مناقشة تدريسها فى المدارس الأجنبية

الاستعلام عن ارقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية 2023

 

يمكن الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الدبلومات من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المخصص لخدمة الطلاب وأولياء امورهم وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يمكن للطلاب معرفة أماكن تواجدهم في اللجان الامتحانية من خلال بعض الخطوات الإلكترونية البسيطو ومن خلال المعلومات الشخصية عن الطالب الراغب في معرفة رقم جلوسه.

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تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية 2023

جدول امتحانات الدبلومات امتحانات الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية الدبلومات امتحانات الدبلومات الدبلومات الفنية الصناعية

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