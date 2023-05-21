رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 وجدول الامتحانات

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 من خلال منصة التعليم الإلكتروني، قبل ما يقرب من شهر من انطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة التي حددتها الوزارة في منتصف يونيو المقبل.

وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات الحصول على أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي وتفاصيل جدول الامتحانات للشعب الثلاثة .

أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023

يستطيع طلاب الثانوية العامة الحصول على أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي لدخول الامتحانات من خلال المنصة الالكترونية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم لذلك، ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :

الدخول على لينك موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو الضغط على الرابط التالي https://moe.gov.eg/ ، ثم اضغط على أيقونة الخدمات الالكترونية ، واختر أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 ، وبعدها ستنتقل إلى نافذة جديدة اختار منها تسجيل الدخول ، ثم قم بكتابة البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالطالب على منصة Office365، والضغط على تسجيل، حدد الشعبة ونوع التعليم المقيد، وكتابة بيانات الطالب والمدرسة التابع لها، ثم اضغط على استعلم وسيظهر رقم الجلوس خلال لحظات.

ولا يستطيع الطلاب الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة دون وجود البريد الموحد الذي كتب استخدمه الطلاب في كتابة استمارة الثانوية العامة لدخول الامتحانات .

جدول امتحانات 3 ثانوي

اعتمد رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات 3 ثانوي عام في فبراير الماضي، والتي تبدأ يوم 12 يونيو 2023، وتنتهي يوم الخميس 13 ، فيما تنتهي امتحانات 3 ثانوي للمكفوفين يوم السبت 15 يوليو لمدارس المتفوقين .

وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة للأقسام علمي علوم ، وعلمي رياضيات ، وأدبي للطلاب للمواد التي تضاف للمجموع كالتالي :

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