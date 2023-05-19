وزير التعليم: تدريب طلاب الثانوية العامة 2023 على كتابة رقم الجلوس بالبابل شيت

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم تدريب طلاب الثانوية العامة 2023، على كتابة رقم الجلوس وتظليله في ورقة البابل شيت.

جاء ذلك خلال رد وزير التعليم، على طلب عضو بجروب "حوار مجتمعي تربوي"، عبر تطبيق "واتس آب"، قال فيه: "لا بد أن يتم تدريب الطلاب جيدًا على كتابة البيانات على الورقة خاصة رقم الجلوس حتى لو أتاحت الوزارة نسخة من شكل ورقة البابل شيت على موقعها، ويقوم الطالب بطباعتها والتدريب على كتابة البيانات عليها بمساعدة والديه".

رد الدكتور رضا حجازي، قائلًا: "أكيد طبعًا وهذا حقهم وجميل أننا نبدأ بالمواد التي لا تضاف للمجموع".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان - المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2022، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 12 يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة أنه تمت إتاحة جميع البيانات للطلاب الراغبين فى الحصول على أرقام الجلوس من خلال موقع الوزارة من خلال الرابط التالى:

https://moe-register.emis.gov.eg/