الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم: تدريب طلاب الثانوية العامة 2023 على كتابة رقم الجلوس بالبابل شيت

رضا حجازي
رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم تدريب طلاب الثانوية العامة 2023، على كتابة رقم الجلوس وتظليله في ورقة البابل شيت.

جاء ذلك خلال رد وزير التعليم، على طلب عضو بجروب "حوار مجتمعي تربوي"، عبر تطبيق "واتس آب"، قال فيه: "لا بد أن يتم تدريب الطلاب جيدًا على كتابة البيانات على الورقة خاصة رقم الجلوس حتى لو أتاحت الوزارة نسخة من شكل ورقة البابل شيت على موقعها، ويقوم الطالب بطباعتها والتدريب على كتابة البيانات عليها بمساعدة والديه".

رد الدكتور رضا حجازي، قائلًا: "أكيد طبعًا وهذا حقهم وجميل أننا نبدأ بالمواد التي لا تضاف للمجموع".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان - المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2022، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 12 يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة أنه تمت إتاحة جميع البيانات للطلاب الراغبين فى الحصول على أرقام الجلوس من خلال موقع الوزارة من خلال الرابط التالى:
https://moe-register.emis.gov.eg/

emis gov eg البيانات الخاصة استعدادات الوزارة اختبارات الثانوية العامة اختبارات الثانوية 12 يونيو

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

لطلاب الثانوية العامة.. استعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2023

الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 برقم اللوحة

الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2023

أحمد كريمة: من يحرم الإناث من الميراث "جحودا" مرتد وخارج عن الإسلام (فيديو)

مساعد رئيس حزب النور: مفهوم مناهضة التمييز يرتكز على 3 محاور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى