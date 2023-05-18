مجاهد: اللغة العربية وعاء الفكر وتمت مناقشة تدريسها فى المدارس الأجنبية

كشف أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني آخر، عن تفاصيل ومستجدات جلسات الحوار الوطني.

وقال مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم، إن اللغة العربية هى وعاء الفكر، وتمت مناقشة الاهتمام بدراستها في المدارس الأجنبية.

أضاف أنه من الموضوعات التى تم طرحها اليوم من جميع الحاضرين، أننا بحاجة على منظومة ثقافية تعمل على هذا مشروع قومى لتشكيل الوعى للمواطن المصرى تحديدا وليس الهوية فقط، تضم الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم العالى ووزارة الثقافة، وكان هناك اهتمام بتعليم اللغة العربية فى المدارس الأجنبية ومناهج اللغة العربية، خاصة النصوص والقراءة واختيار النصوص من قبل خبراء وأدباء، لكى نقوم بتربية جيل من المثقفين، ولذلك لابد أن تكون هناك يد فنية فى الاختيار من خلال نقاد وأدباء.