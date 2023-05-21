استراحات السويس تستعد لاستقبال ملاحظي امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة

استعدت الاستراحات المخصصة لاستقبال رؤساء اللجان والملاحظين ومتابعي امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية لاستقبال الضيوف.

وذكر بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس أنه تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بضرورة متابعة فرش وتجهيز الاستراحات اللازمة استعدادًا لاستقبال ضيوف محافظة السويس من المكلفين بأعمال الامتحانات الخاصة بالدبلومات الفنية ثم الثانوية العامة، شكَّل ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس لجنة ترأسها بنفسه لوضع خطة تجهيز الاستراحات المخصصة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، ياسر عمارة، إنه ترأس لجنة لمتابعة تجهيز تسع عشرة استراحة مجهزة بسبل الإعاشة في محيط المدارس المقام بها لجان الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية الثلاث شمال وجنوب السويس وإدارة الجناين.

وأضاف مدير تعليم السويس أنه كلف بغسل وتعقيم فرش الاستراحات استعداداً لاستقبال موسم الامتحانات وتجهيز كل استراحة بالاحتياجات الأساسية للإعاشة من ثلاجات و مواقد الطهي وبونات صرف الخبز اليومي بالتعاون مع مديرية التموين.

وأشار عمارة إلى تشكيل لجنة فنية لمراجعة سلامة السباكة وأعمال الصرف الصحي ومياه الشرب والنظافة العامة بكل استراحة.

وخصصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس مشرفا لكل استراحة لضمان جودة الخدمة المقدمة للضيوف أثناء تأديتهم لمهمتهم في موسم الامتحانات.

استعدادات الاستراحات لاستقبال ملاحظي الامتحانات

استعدادات الاستراحات لاستقبال ملاحظي الامتحانات

استعدادات الاستراحات لاستقبال ملاحظي الامتحانات

استعدادات الاستراحات لاستقبال ملاحظي الامتحانات

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استعدادات الاستراحات لاستقبال ملاحظي الامتحانات

استعدادات الاستراحات لاستقبال ملاحظي الامتحانات

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