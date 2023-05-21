وكيل تعليم دمياط يتابع سير الامتحانات العملية لطلاب الدبلومات الفنية

تابع المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، سير الامتحانات العملية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات بمحافظة بدمياط للعام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، والتي انطلقت أمس السبت، من داخل غرفة العمليات بديوان المديرية ومن لجنة دمياط الثانوية الزراعية المشتركة بدميـاط، في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بمتابعة الأعمال الامتحانية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، هي: التعليم المزدوج ٥٤٩ طالبًا وطالبة، والتعليم التجاري ٢٦٠٢ طالب وطالبة، والتعليم الصناعي ٧٥٨٢ طالبًا وطالبة، والتعليم الزراعي ٥٧٢ طالبًا وطالبة، والتعليم الفندقي ١٠٦ طلاب وطالبات، بإجمالي ١١٤١١ طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة.

وأشار "عبدالرؤوف" إلى أن تعليم دمياط، قام بتجهيز ٣١ استراحة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أعلى مستوى من التجهيزات الفنية التي تليق بهم وبمحافظة دميـاط، متمنيًا لهم التوفيق.