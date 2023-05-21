الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أيمن ريان يعلن تضامنه مع مطلب الإفراج عن المحجوزين على ذمة قضايا سياسية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

تضامن أيمن ريان، عضو الهيئة العليا والمكتب السياسي للحزب المصري الاجتماعي الديقمراطي، مع زملاء الحركة المدنية في سرعة الإفراج عن المحجوزين على ذمة قضايا رأي، وذمة قضايا سياسية. 

 

أمام لحظة تاريخية فارقة في تاريخ الأمة المصرية

 

وأضاف ريان، خلال كلمته بجلسة قانون المجالس الشعبية المحلية للحوار الوطني، اليوم الأحد: دعونا نتفق أننا أمام لحظة تاريخية فارقة في تاريخ الأمة المصرية، بما نعيشه الآن من حدث جلل لم يحدث في تاريخ مصر، والذي اعتبره قبس من نور في بحر الظلمات، حيث إننا نحمل على كاهلنا مسؤولية وأمانة وآمال وأحلام وطموحات الشعب المصري العظيم.

 

وأوضح عضو الهيئة العليا والمكتب السياسي للحزب المصري الاجتماعي الديقمراطي، أن الشعب المصري ينتظر الكثير والكثير من هذا الحدث الجلل، ويعول على ما سوف ينتج عنه، وما سوف يلمسه من نتائج تعود عليه بالنفع والخير، لأن مصداقية الحوار الوطني بالنسبة للشعب المصري تكمن في تنفيذ ما سوف يصدر منه من قرارات تمس حياته اليومية، ومستقبله.

 

وتابع: أننا كحركة مدنية تتكون من أحزاب سياسية معارضة والتي تعتبر جزء من النظام وليست ضده، لكن أهميته تكمن في تقويمه وتقديم العون والمساعدة للمحافظة على الدولة المصرية ومؤسساتها.

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