الاستماع لأقوال أسرة عامل فقد حياته فى مشاجرة بالجيزة

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أسرة عامل فقد حياته على يد آخر بمنطقة أوسيم، لكشف ملابسات الحادث، كما تم الاستماع لأقوال شهود عيان، وتبين اعتداء المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله.

لجأ رجال المباحث إلى فحص وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في أوسيم.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه تعرض لاعتداء بسلاح أبيض خلال مشاجرة مع آخر بسبب خلافات بينهما، مما أدى إلى مقتله.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.