الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن يرفض شروط الجمهوريين بشأن أزمة سقف الدين

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، إنه لن يوافق على اتفاق مع الجمهوريين في الكونجرس بشأن رفع سقف الدين الاتحادي وخفض الميزانية وفقًا لشروطهم فقط.

وفي كلمة خلال مؤتمر صحفي في هيروشيما باليابان، قال بايدن إنه سيتحدث مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، خلال رحلة العودة إلى بلاده بشأن المفاوضات، لكنه أكد أن تخلف الولايات المتحدة عن السداد ليس خيارًا مطروحًا.

وقال بايدن: "حان الوقت ليقبل الجمهوريون بأنه لن يكون هناك اتفاق بين الحزبين بناءً فقط على شروطهم".

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CNN: مخاوف من انهيار المدن الأمريكية ذات القواعد العسكرية الكبيرة بسبب "سقف الدين"

بايدن الكونجرس الجمهوريين الرئيس الامريكي الدين الميزانية

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