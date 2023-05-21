CNN: مخاوف من انهيار المدن الأمريكية ذات القواعد العسكرية الكبيرة بسبب "سقف الدين"

قالت الشبكة الامريكية "CNN"، انه في خضم أزمة سقف الدين فإنه من المتوقع أن تشهد المدن الأمريكية ذات القواعد العسكرية والتي تقوم على النشاط العسكري، انهيارا اقتصاديا كبيرا مالم يتحرك المشرعون في الإدارة الأمريكية لحل أزمة سقف الدين.

- أزمة سقف الدين

وقالت "CNN" في تقريرها، يمكن للولايات المتحدة أن تتخلف عن سداد ديونها في أقل من أسبوعين ، والمدن ذات الوجود العسكري الكبير تخاطر بعاصفة اقتصادية إذا لم يتحرك المشرعون.

وتابعت الشبكة قد يعني التخلف عن السداد أن الحكومة لن تكون قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها المالية، والتي تشمل الرواتب المدفوعة للعمال الفيدراليين والمدفوعات لمتلقي الضمان الاجتماعي، لاسيما ويخصص نحو سدس الإنفاق الحكومي للدفاع الوطني، وربعه لدفع رواتب الأفراد العسكريين ، وفقًا لمكتب الميزانية في الكونجرس.

وأضافت إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من دفع فواتير الدفاع الوطني، فإن المدن ذات القواعد العسكرية الكبيرة تواجه تداعيات هائلة محتملة تشمل المدفوعات الفائتة ، والديون المتزايدة ، وتراجعًا كبيرًا في الإنفاق الذي من شأنه أن يقلل من صافي أرباح الشركات المحلية.

- مخاوف على الطبقة المتوسطة

ومن جانبه قال جون مايو ، أستاذ الاقتصاد والأعمال والسياسة العامة في جامعة جامعة جورج تاون ، لـ "CNN"، ان العائلات التي تسكن المدن الامريكية ذات القواعد العسكرية، عائلات من الطبقة المتوسطة و ليس لديهم الكثير من الدخل الإضافي ، وليس لديهم الكثير من المدخرات ، وإذا تأخرت المدفوعات لتلك العائلات ، فسيتعين عليهم اتخاذ خيارات صعبة حقًا ".

وفقًا لتحليل أجراه معهد بروكينغز، من المحتمل ألا يتم تسريح العمال الذين يعملون في كشوف المرتبات الحكومية ، مثل الأفراد العسكريين ، إذا استمر التقصير في السداد ، ولكن من المحتمل أن تتأخر مدفوعاتهم و يمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الضرر للاقتصادات المحلية التي تتصارع مع اضطراب الأسواق المالية الذي يمكن أن يتكشف حتى قبل تعثر محتمل.

وفي نهاية مارس ، كان هناك ما لا يقل عن 1.7 مليون أمريكي يعملون لدى وزارة الدفاع في جميع الولايات بما في ذلك المدنيين ، وفقًا لبيانات حكومية.

وقالت "CNN"، قد يكون للدفعات المتأخرة تأثيرات هائلة على المدن الأمريكية ذات القواعد العسكرية الكبيرة مثل سان دييغو وسان أنطونيو وإل باسو في تكساس - وأكثر من ذلك بالنسبة للمدن الصغيرة التي ليس لديها اقتصادات متنوعة وتعتمد بشكل كبير على الوجود العسكري لقيادة النشاط.

و قال أستاذ الاقتصاد والأعمال والسياسة العامة في جامعة جامعة جورج تاون، إن العمال الفيدراليين قد يتعثرون في الانسحاب من حسابات التوفير الخاصة بهم أو الاعتماد على الائتمان لإجراء عمليات شراء يومية و يمكنهم أيضًا إجراء "تخفيضات كبيرة في الإنفاق" على عمليات الشراء التقديرية ، مثل تناول الطعام بالخارج أو مشاهدة الأفلام ، مما يؤدي إلى الإضرار بالأعمال التجارية المحلية و إذا استمر ذلك لفترة طويلة بما فيه الكفاية ، يمكن لهذه الشركات تسريح الموظفين أو حتى إفلاس.

ونوهت "CNN"، إلى المدن الأمريكية ذات القواعد العسكرية التي من الممكن ان تتعرض للخطر،سان أنطونيو وهي هي موطن لواحدة من أكبر القواعد المشتركة التي تديرها وزارة الدفاع ، وتتألف من أربع منشآت عسكري.