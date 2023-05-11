الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع الأسعار وركود محتمل.. تفاقم التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي

الاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي

حذرت إذاعة "إن بي ار" الأمريكية في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، من التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي، واعتبر التقرير أن الاقتصاد في مأزق ما بين  ارتفاع الأسعار المستمر والمخاطر المتزايدة للركود.

- الاقتصاد الأمريكي على مفترق طرق

وقالت الاذاعة الامريكية، إن الاقتصاد الأمريكي الأن على مفترق طرق ويواجه واضعو السياسات المالية العديد من التحديات  بين ارتفاع الأسعار المستمر والمخاطر المتزايدة للركود.

وسبق وقالت وزارة العمل، أمس الأربعاء، أن أسعار المستهلكين في أبريل كانت أعلى بنسبة 4.9٪ عن العام الماضي، وهو تباطؤ طفيف عن معدل التضخم البالغ 5٪ في مارس، كانت هذه أقل زيادة سنوية في تكلفة المعيشة منذ عامين.

وعلى الرغم من انخفاض التضخم بشكل كبير من أعلى مستوى له في أربعة عقود في يونيو الماضي ، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من المعدل المستهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، كما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.4٪ بين مارس في أبريل ، مع تقدم أسعار المساكن والبنزين والسيارات المستعملة الطريق.

وقالت الاذاعة في تقريرها، ترتفع خدمات الاسكان والمواصلات لحد كبير، كما انحسر  الضغط على أسعار تذاكر الطيران بسبب ت تكاليف وقود الطائرات.

- محاولة لكبح الطلب والسيطرة على الأسعار

وبشكل عام، ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 3٪ في أبريل، بعد انخفاضها بنسبة 4.6٪ في الشهر السابق ـ يأتي هذا بينما يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي مهمة صعبةـ  حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عشر مرات في الأشهر الـ 14 الماضية في محاولة لكبح الطلب والسيطرة على الأسعار.

وبعد رفع سعر الفائدة الأخير منذ أسبوع، ألمح صناع السياسة الفيدرالية إلى أن المزيد من الزيادات قد تكون غير ضرورية، لكن البنك المركزي لا يقدم أي وعود بشأن خطواته المستقبلية، بالنظر إلى قوة التضخم المستمرة والتوقعات الاقتصادية غير المؤكدة.

وقال جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الثلاثاء، "إنه ليس اقتصادًا كليًا يعمل كالمعتاد في الوقت الحالي، هناك الكثير من الاضطراب إذا صح التعبير يحدث في العرض والطلب."

 

الاقتصاد الأمريكي الاقتصاد الأمريكي التحديات الأسعار ارتفاع لركود

الأكثر قراءة

مصرع عامل دليفرى دهسته سيارة ملاكى بنزلة كوبرى فيصل

العثور على جثة في أحد شوارع عين شمس

توريد 81 ألفًا و941 طنًا من القمح بالصوامع والشون فى أسوان

قافلة طبية تفحص 1758 مواطنًا ضمن "حياة كريمة" بقرية سلوا فى أسوان

القبض على دجال نصب على مواطنين في الإسكندرية

رئيس جهاز "السادات" يتفقد أعمال التطوير ويلتقى سكانًا بالمدينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاغتيال الرابع.. إسرائيل تستهدف قتل قائد الوحدة الصاروخية فى الجهاد الإسلامى

مستشار الأمن القومي الأمريكي يُؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة التهدئة

الاتحاد الأوروبى يطالب إسرائيل والفلسطينيين بضبط النفس وحماية المدنيين