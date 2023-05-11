ارتفاع الأسعار وركود محتمل.. تفاقم التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي

حذرت إذاعة "إن بي ار" الأمريكية في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، من التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي، واعتبر التقرير أن الاقتصاد في مأزق ما بين ارتفاع الأسعار المستمر والمخاطر المتزايدة للركود.

- الاقتصاد الأمريكي على مفترق طرق

وقالت الاذاعة الامريكية، إن الاقتصاد الأمريكي الأن على مفترق طرق ويواجه واضعو السياسات المالية العديد من التحديات بين ارتفاع الأسعار المستمر والمخاطر المتزايدة للركود.

وسبق وقالت وزارة العمل، أمس الأربعاء، أن أسعار المستهلكين في أبريل كانت أعلى بنسبة 4.9٪ عن العام الماضي، وهو تباطؤ طفيف عن معدل التضخم البالغ 5٪ في مارس، كانت هذه أقل زيادة سنوية في تكلفة المعيشة منذ عامين.

وعلى الرغم من انخفاض التضخم بشكل كبير من أعلى مستوى له في أربعة عقود في يونيو الماضي ، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من المعدل المستهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، كما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.4٪ بين مارس في أبريل ، مع تقدم أسعار المساكن والبنزين والسيارات المستعملة الطريق.

وقالت الاذاعة في تقريرها، ترتفع خدمات الاسكان والمواصلات لحد كبير، كما انحسر الضغط على أسعار تذاكر الطيران بسبب ت تكاليف وقود الطائرات.

- محاولة لكبح الطلب والسيطرة على الأسعار

وبشكل عام، ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 3٪ في أبريل، بعد انخفاضها بنسبة 4.6٪ في الشهر السابق ـ يأتي هذا بينما يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي مهمة صعبةـ حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عشر مرات في الأشهر الـ 14 الماضية في محاولة لكبح الطلب والسيطرة على الأسعار.

وبعد رفع سعر الفائدة الأخير منذ أسبوع، ألمح صناع السياسة الفيدرالية إلى أن المزيد من الزيادات قد تكون غير ضرورية، لكن البنك المركزي لا يقدم أي وعود بشأن خطواته المستقبلية، بالنظر إلى قوة التضخم المستمرة والتوقعات الاقتصادية غير المؤكدة.

وقال جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الثلاثاء، "إنه ليس اقتصادًا كليًا يعمل كالمعتاد في الوقت الحالي، هناك الكثير من الاضطراب إذا صح التعبير يحدث في العرض والطلب."