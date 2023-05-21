"تيك توك".. كيف وصل إلى مليار مستخدم في 5 أعوام؟

يوم تلو الآخر ويصعد "تيك توك" في قائمة مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا بين الشباب، بالرغم من الخطورة البالغة التي ينطوي عليها استخدام تلك المنصة تحديدًا بدون حذر لاسيما للأطفال دون سن الـ12 عامًا.

وتُظهر معدلات مراكز الأبحاث أن "تيك توك" منذ العام 2022 وهو متصدر مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا لاسيما بين فئة المراهقين، بعد صعوده بشكل صاروخي خلال السنوات القليلة الماضية وانتشاره.

واقعة انتحار.. وارتفاع معدلات استخدام تيك توك

واتساقًا مع ذلك، أعلن مركز "بيو للأبحاث" الأمريكي ارتفاع معدلات استخدام منصة تيك توك خاصة بين المراهقين، في آخر معدلات له نشرها بشأن استخدام منصات التواصل الاجتماعي وأكثرها استخدامًا.

وأكد أن التطبيق يضم أكثر من مليار مستخدم نشط، ويسمح بنشر معلومات مضللة، وتعريض المستخدمين للخطر من خلال مقاطع فيديو "التحدي" الخطرة، والسماح بالمواد الإباحية، رغم أنه من المفترض أن يحظر العري.

ودلل على ذلك بآخر وقائع تيك توك، والذي أدى إلى وفاة صبي يبلغ من العمر 13 عامًا من ولاية أوهايو الأمريكية بعد تناول 12 إلى 14 حبة من حبوب مضادات الهيستامين كجزء من "تحدي Benadryl" على المنصة.

ويشجع "تحدي Benadryl" المستخدمين على المنصة على تناول جرعة كبيرة من الدواء لتجربة الهلوسة. كجزء من التحدي، تناول جاكوب ستيفنز الحبوب بينما أطلق أصدقاؤه النار عليه أمام الكاميرا.

آخر إحصائيات عن تيك توك

في العام 2022 بلغ عدد مستخدمي منصة تيك توك حوالي 1.2 مليار مستخدم نشط شهريًا، بينما يتم تنزيله أكثر من 3.5 مليار مرة من متاجر التطبيقات الرسمية، ليكون بذلك أكثر التطبيقات الاجتماعية نموًا في التاريخ.

وصُنف تيك توك بأنه أكثر التطبيقات الاجتماعية الجذابة للمستخدم، إذ لا تقل مدة الجلسة الواحدة لهم عن 10 دقائق، بينما متوسط استخدام حاملي هواتف أندرويد للتيك توك هو 19.6 ساعة في الشهر الواحد.

وعلى تصنيفات المستخدمين، فأن الفئة 19 – 29 عامًا هم الأكثر استخدامًا لتطبيق تيك توك، ثم الفئة العمرية 18 عامًا وما هو أصغر، وعلى الصعيد الجندري فأن 56% من مستخدمي تيك توك من الإناث بينما 44% من الذكور.

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية هي أعلى الدول في ضم نشطاء التيك توك حيث يوجد بأمريكا 138 مليون مستخدم نشط للتطبيق لاسيما في الفئة أقل من 18 عامًا، كما أنه حقق في العام 2021 عائدات في عام 2021 تقدر بحوالي 4.6 مليار دولار أمريكي.

بينما تتصدر المملكة العربية السعودية قائمة الدول الأكثر استخدمًا لتيك توك وذلك بمعدل استخدام 92.4% بين السكان بعمر 18 عامًا أو فوق، ويأتي من بعده منصة فيس بوك كثاني الشبكات الاجتماعية المفضلة للاستخدام من مستخدمي تيك توك، بنسبة 84.6% من مستخدمي تيك توك يستخدمون أيضًا فيس بوك، بينما 60% من مستخدمي تيك توك يزورون التطبيق لمشاهدة المحتوى مضحك أو الترفيهي.

المصدر - بيانات عالمية منصة "ستاتيستا" المعنية بإحصاءات العالم الرقمي والاقتصاد

دول حظرت تيك توك

ذاع صيت تيك توك وانتشر في تلك الدول بينما دول أخرى قامت بحظره، من بينها فرنسا حظرت التطبيق على هواتف العمل لموظفي الخدمة المدنية، كذلك نيوزيلندا التي حظرته على أجهزة البرلمان بسبب الخوف الأمني، وكذلك بلجيكا منعته عن الحكومة الاتحادية، والهند والأردن والمفوضية الأوروبية وموظفي أمريكا وحلف الناتو.

بدايات تيك توك

انطلقت منصة تيك توك خلال العام 2018 من الصين على يد مجموعة "بايت دانس"، وهو منصة للفيديوهات القصيرة انتشر من الصين إلى أنحاء العالم، إذ يمكن المستخدمين من تحميل الفيديوهات القصيرة ومشاهدتها، وتكون مادته الأساسية هي الفيديوهات القصيرة.

حوادث تحديات التيك توك

يعتبر تعدي التعتيم من أشهر التحديات التي تسببت في وفاة البعض، بعد تجربتها بسبب "التيك توك" وهو يطلق عليه أيضًا تحدي "الوشاح"، وأيضًا تحدي الموت والذي يعمل على تنظيم النفس بطريقة ما ثم حبس النفس بشكل مفاجئ.

وكذلك تحدي البروتين الذي يقتضى تناول ملعقة جافة من مسحوق "البروتين" والذى يتناوله الرياضيون عادة مخلوطًا مع المياه قبل التمارين الرياضية، وتحدي الأحكام والذي يتم فيه تبادل الأحكام خلال بث مباشر وعلى الآخر تنفيذ الحكم أيًا كان نوع الخطر الذى قد يصيبه.