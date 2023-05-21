مصر تشارك في أسبوع الخدمات المشتركة والتعهيد في أوروبا 2023

تشارك مصر، مُمثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، في المؤتمر السنوي الثالث والعشرين لأسبوع الخدمات المشتركة والتعهيد في أوروبا، الذي تنظمه شبكة الخدمات المشتركة والتعهيد في الفترة من 22 إلى 24 مايو في لشبونة، البرتغال.



ويُعد المؤتمر أكبر حدث عالمي مُخصص لصناعة خدمات الأعمال العالمية والخدمات المشتركة، ويهدف إلى تطوير الأعمال التجارية من حيث القيمة ونماذج تقديم الخدمات. وخلال المؤتمر سيتم مشاركة الرؤى والاستراتيجيات والأدوات والتقنيات ومناقشة عدة موضوعات منها كيفية إعادة هيكلة نماذج التشغيل والقيادة بالنمو والمرونة في العمل ورفع القيمة باستخدام أدوات وآليات ذكية.



ويضم الحدث أكثر من 400 خبير مشارك و60 متحدث بارز و200 من كبرى الشركات العالمية ونخبة من المتخصصين والقادة في قطاعات الخدمات المشتركة والتعهيد، في مجالات المشتريات وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والشؤون المالية.



وتشارك هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في المؤتمر بصفتها شريكًا، وستستعرض قدرات مصر والمزايا التي تتمتع بها، التي ساهمت في أن تصبح مصر مركزًا ووجهة مفضلة للابتكار الرقمي، ذلك بهدف تعزيز نمو صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال تنمية المواهب وتطوير البنية التحتية ودعم ريادة الأعمال.



وتشمل أجندة المؤتمر عددًا من الفعاليات، منها منتدى مخصص لكبار القادة في قطاع خدمات الأعمال العالمية وتحول الأعمال لمشاركة آرائهم ومناقشتها واستكشاف نُهُج مختلفة لمعالجة القضايا المُلحّة. كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر ثلاثة أيام من الندوات المكثفة لمناقشة أبرز التحديات وأفضل الممارسات في مجالات المعاملات النقدية والاقتصاد التشاركي والخدمات المشتركة للموارد البشرية، إلى جانب ورش عمل وفعالية مخصصة للمرأة ومحاضرات وحفل توزيع جوائز وجلسات عامة وفعاليات للتواصل والتشبيك.



جدير بالذكر أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات هي الذراع التنفيذي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. ومنذ تأسيسها في عام 2004، تتبنى الهيئة رؤية لتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر لزيادة قدرتها التنافسية عالميًا وجعلها مساهمًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي للبلاد.



وشبكة الخدمات المشتركة والتعهيد هي أكبر مجتمع عالمي للمتخصصين في مجال الخدمات المشتركة والتعهيد، وتضم أكثر من 170 ألف عضوًا. وعلى مدار 20 عامًا، قدمت الشبكة الموارد والتسهيلات التي يحتاجها المتخصصون للنجاح في هذا المجال، إذ نظمت العديد من الفعاليات البارزة، ووفرت المحتوى الرقمي مثل التقارير والاستطلاعات والمقابلات والمقالات والأبحاث والتقارير ومقاطع الفيديو والرسوم البيانية وتحليلات البيانات.

