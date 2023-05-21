الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على 13 متهماً بالاتجار بالمخدرات في أسوان

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

شن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة أمنية بنطاق دوائر مراكز شرطة كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو - قسم شرطة أول أسوان.

أسفرت جهودها عن ضبط 13 شخصا لعدد 6 منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,750 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 31,750 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون، 200 قرص تامول المخدر، 4 بنادق آلية ، 3 بنادق خرطوش، 5 فرد محلى، 13 خزينة ،عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

كما تم ضبط شخصين محكوم عليهما فى أحكام جنائية ، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

ضبط مديرية أمن أسوان حملة أمنية الداخلية قطاع الأمن العام حملات أمنية

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