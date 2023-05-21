الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة": توعية 2484 شابًا ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن عقد 52 ندوة تثقيفية لطلبة المعاهد الفنية الصحية ومدارس التمريض، بالإضافة إلى المترددين على عيادات فحص المقبلين على الزواج، وذلك بـ16 محافظة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الندوات التثقيفية تأتي ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتهدف إلى تصحيح المفاهيم عن الأسرة المصرية في المحافظات المستهدفة، والتي شملت "دمياط، الشرقية، بني سويف، القليوبية، الإسماعيلية، أسيوط، سوهاج، المنوفية، الإسكندرية، كفرالشيخ، البحيرة، الفيوم، الغربية، الوادي الجديد، قنا، الجيزة"، مشيرًا إلى أن هذه الندوات استفاد منها 2484 من طلبة المعاهد الفنية والمترددين على عيادات فحص المقبلين على الزواج.

رفع مستوى المعرفة حول قيم الأسرة الصحيحة

وأضاف «عبدالغفار» أن هذه الندوات تسعى إلى رفع مستوى المعرفة حول قيم الأسرة الصحيحة، وتنمية الأسرة المصرية، بالإضافة إلى تعديل اتجاهات وسلوك المشاركين، وتنمية مهاراتهم في الحوار الفعال، مشيرًا إلى التنسيق والتعاون مع الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة.

ولفتت الدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، إلى أن الندوات تناولت التعريف بالسن المناسبة للزواج وأضرار الزواج المبكر، وكيفية بناء شخصية الفرد، وكيفية اختيار الشريك المناسب، والتربية والتنشئة الإيجابية للأبناء، وكيفية التعامل مع ذوي الهمم، وأضرار ختان الإناث، وأهمية اتباع سلوكيات التغذية السليمة.

من جانبها، نوهت الأستاذة أمل فوزى، مدير الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية الطبية، إلى مشاركة الإخصائيين الاجتماعيين بالمعاهد الفنية الصحية ومدارس التمريض والمستشفيات والمراكز الطبية في إعداد المواد التوعوية، إلى جانب دورهم في تنفيذ الاستبيانات الصحية وتقديم الدعم الاجتماعي للمرضى.

الصحة توعية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية المعاهد الفنية الصحية مدارس التمريض فحص المقبلين على الزواج الاسرة المصرية الندوات

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 20 مواطنًا يتنازلون عن الجنسية المصرية للحصول على جنسيات أجنبية

نجمات عالميات استعانوا بمصممين أزياء عرب في مهرجان كان السينمائي (صور)

إصابة سائق ومساعده فى انقلاب مقطورة بالطريق السياحى

"الصحة": توعية 2484 شابًا ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

سلامة الغذاء: تنفيذ 85 مأمورية رقابية لمصانع الأغذية في أسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للأقصى

الخارجية الفلسطينية تدين مخططا إسرائيليًا جديدًا لتعزيز الاستيطان فى القدس