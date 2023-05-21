الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 130 ألف طن مخلفات من مركزي قلين وكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم رفع تراكمات المخلفات من مركزي كفر الشيخ وقلين بكمية تقدر بـ130000 طن، عن طريق ٥ شركات متخصصة في رفع ونقل المخلفات، موجها الشكر لعضو مجلس النواب ياسر منير على التعاون المثمر لصالح المواطن.

وأضاف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم تسليم 5 شركات بإشراف الهيئة العربية للتصنيع، لرفع تراكمات المخلفات، وإنهاء معاناة الأهالي وخاصة بمركز قلين، كما وجه برفع بقية التراكمات من المقلب القريب من قرية الشيخ مبارك ببلطيم.

فيما شنت رئاسة مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، حملة نظافة مكبرة لرفع القمامة والمخلفات الصلبة وإزالة التراكمات من جميع شوارع وأحياء المدينة، بمشاركة جهاز النظافة ومعدات الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة بيلا.

قلين بيلا مخلفات تراكمات كفر الشيخ

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