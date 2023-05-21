شاب يقتل أمه وشقيقته فى القنطرة شرق بالإسماعيلية

أقدم شاب على قتل أمه وشقيقته بقرية الأبطال مركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، بسبب خلافات بينهم.

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا من النجدة، يفيد قيام شاب بقتل والدته وشقيقته لخلافات بينهم، في قرية الأبطال بمركز القنطرة شرق بمحافظة الاسماعيلية.

علي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وفرض كردون أمني في مكان الحادث.

فيما أثبتت التحريات الأولية، أن المتهم يعاني من الإصابة بالإضطرابات النفسية.

تم تحرير محضر بالواقعة، فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات، ونقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى.