لا يفوتك هذا المساء| "الدستور" داخل كواليس "البعبع".. وملفات سلطان عمان في زيارته لمصر

شهدت الساعات القليلة الماضية، تنوعًا في الأخبار ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ويرصد "الدستور" لكم موجزها في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

تجمهر المئات حول أمير كرارة.. "الدستور" تحصل على فيديو من كواليس "البعبع"

يواصل النجم أمير كرارة تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم “البعبع” على قدم وساق، سعيا منهم لانهاء كافة المشاهد ليخوض به موسم عيد الأضحى المقبل.

https://www.dostor.org/4400687

اقرأ فى "الدستور" غدًا.. ملفات سلطان عمان فى زيارة الـ48 ساعة لمصر

تنشر جريدة "الدستور"، في عددها الصادر صباح غدٍ الأحد 21 مايو، تفاصيل تقرير مجلة "فوربس" الأمريكية عن تحوّل مصر إلى دولة خالية من فيروس "سي"، ونجاحها فى القضاء على الوباء بخطة شاملة ودقيقة تم تنفيذها عبر أكبر حملة صحية في البلاد "100 مليون صحة"، التي حظيت بدعم قوي من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

https://www.dostor.org/4400751

الطريق إلى الشفاء.. كيف أصبحت مصر نموذجًا للعالم في مكافحة فيروس سي؟

مصر التي كانت تعد أكبر دولة مصابة بفيروس سي في العالم، تحولت مؤخرا إلى نموذج يحتذى به في مكافحة هذا الوباء القاتل، بعد أن نجحت في علاج ثلث المصابين به في إقليم شرق المتوسط، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

https://www.dostor.org/4400693

الأهلي يطلب السعة الجماهيرية الكاملة قبل مواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

طلب مسئولو النادي الأهلي، حضور السعة الجماهيرية الكاملة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة.

https://www.dostor.org/4400727

في ذكراها.. رحلة البحث عن أعمال نوال السعداوي في السينما المصرية

“ساعدوني في البحث عن منتج سينمائي أو شركة إنتاج سينمائي لتحويل إحدى روايات أمي إلى فيلم سينمائي”.. بهذه الكلمات طالبت الدكتورة منى حلمي، كريمة المفكرة الراحلة نوال السعداوي (27 أكتوبر 1931 - 21 مارس 2021) أصدقائها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالبحث عن منتج سينمائى لتحويل إحدى روايات والدتها إلى فيلم سينمائي.

https://www.dostor.org/4400733

الأمن يكشف كواليس شكوى معلمة بطردها من مقر عملها بالمدرسة

رصدت الأجهزة الأمنية منشور متداول على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" بشأن تعليق مدعوم بصورة ومقطع فيديو متضمناً الزعم بتعنت موظف بإحدى الإدارات التعليمية بالإسماعيلية ضد موظفة بإحدى المدارس وطردها من مقر عملها بالمدرسة، بالإضافة إلى تحريض إحدى زميلاتها بالمدرسة الطلاب لعدم التعامل معها.

https://www.dostor.org/4400717

فرنسا تحذر من تجدد التهديدات الإرهابية في أوروبا قبيل أولمبياد باريس

حذرت فرنسا من عودة ظهور التهديدات الإرهابية في أوروبا قبل أولمبياد باريس العام المقبل.

وخلال زيارة للولايات المتحدة ، طلب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين من واشنطن زيادة التعاون.



https://www.dostor.org/4400760