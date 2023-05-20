في ذكراها.. رحلة البحث عن أعمال نوال السعداوي في السينما المصرية

“ساعدوني في البحث عن منتج سينمائي أو شركة إنتاج سينمائي لتحويل إحدى روايات أمي إلى فيلم سينمائي”.. بهذه الكلمات طالبت الدكتورة منى حلمي، كريمة المفكرة الراحلة نوال السعداوي (27 أكتوبر 1931 - 21 مارس 2021) أصدقائها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالبحث عن منتج سينمائى لتحويل إحدى روايات والدتها إلى فيلم سينمائي.

منى حلمي كتبت: "ابحثوا وابحثن معي عن منتج أو شركة إنتاج سينمائي، لتحويل إحدى روايات أمي "نوال السعداوي" إلى فيلم سينمائي، أنا لن أتوقف عن البحث حتى آخر لحظة في حياتي فحياتي ينقصها الكثير بدون تحقق هذا الحلم".

قبل حوالي رحيل الدكتورة نوال السعداوي بثلاث سنوات؛ تحديدا في 6 ديسمبر 2018 تسلمت الدكتورة نوال السعداوي جائزة المفكرين العالميين بلندن وهي من ارفع الجوائز العالمية، وقتها التقت بالمنتجة الإنجليزية أليسون أوين التي تعد فيلما سينمائيا عن روايتها الأكثر شهرة ومبيعا عالميا وهي "امرأة عند نقطة الصفر" والتي ترجمت إلى 40 لغة حول العالم، وتم تحويلها إلى عمل مسرحي في أكثر من بلد حول العالم، كما حاول مخرجين في دول مختلفة تحويلها إلى فيلم سينمائي، إلا أن السعداوي لم توافق على أي من السيناريوهات التي عرضها هؤلاء المخرجون عليه؛ كان ذلك على مستوى السينما العالمية؛ أما السينما المصرية لم يتثن تحويل أي من أعمالها الروائية إلى عمل سينمائي.

يذكر أن، من أبرز روايات نوال السعداوي: "الغائب صدرت عام 1970، كانت هي الأضعف صدرت عام 1972، امرأة عند نقطة الصفر صدرت عام 1975، الأغنية الدائرية صدرت عام 1978، امرأتان في امرأة صدرت عام 1983، سقوط الإمام صدرت عام 1987، موت الرجل الوحيد على الأرض صدرت عام 1989، الحب في زمن النفط صدرت عام 1992، جنات وإبليس صدرت عام 2000، تعلمت الحب صدرت عام 2000، الرواية صدرت عام 2005، الصورة الممزقة صدرت عام 2006، زينة صدرت عام 2009.