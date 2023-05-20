الأهلى يطلب السعة الجماهيرية الكاملة قبل مواجهة الوداد فى نهائى دوري أبطال إفريقيا

طلب مسئولو النادي الأهلي، حضور السعة الجماهيرية الكاملة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي يوم 4 يونيو المقبل على ستاد القاهرة، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي لحضور أكبر عدد من الجماهير إلى ستاد القاهرة الذي تتسع مدرجاته لـ 75 ألف مشجع من أجل تحقيق فوزا مريحا على الوداد.

وحضر 50 ألف مشجع مباراتي الأهلي ضد الهلال السوداني في دور المجموعات والرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي.

وحضر ما يقارب 10 آلاف مشجع في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد في ستاد القاهرة يوم 4 يونيو في تمام العاشرة مساء، بينما تقام مباراة الإياب في الدار البيضاء بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته.