السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تجمهر المئات حول أمير كرارة.. "الدستور" تحصل على فيديو من كواليس "البعبع"

أمير كرارة
أمير كرارة

يواصل النجم أمير كرارة تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم “البعبع” على قدم وساق، سعيا منهم لانهاء كافة المشاهد ليخوض به موسم عيد الأضحى المقبل.

ويصور “كرارة” مشاهد العمل بمنطقة وسط البلد، وازدحم لوكيشن التصوير بجمهور ومحبي أمير كرارة ليلتفوا حوله مطالبين التقاط صور تذكارية برفقته، وهو ما حرص عليه نجم العمل بصدر رحب.

وقال أمير في تصريح لـ«الدستور»، إنه متحمس لعرض فيلم “البعبع” متمنيا ان ينال إعجاب الجمهور الذي يحرص على متابعة ردود أفعاله على اعماله الفنية.

وعن تجمهر المئات حوله أكد كرارة ان ازدحام اللوكيشن بالجمهور لم يعطل التصوير، لافتا ان أهالي منطقة وسط البلد يتحلةا بالاحترام والجدعنة، وتعاونوا معهم لانجاز التصوير، معربا عن سعادته الكبيرة لمقابلتهم والتقاط الصور برفقتهم.


فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذى عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، اياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.

وقدم أمير كرارة مسلسل سوق الكانتو في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى،  تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

النجم أمير كرارة فيلم البعبع موسم عيد اأضحى عيد الأضحى سينما أفلام

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