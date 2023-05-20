السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اقرأ فى "الدستور" غدًا.. ملفات سلطان عمان فى زيارة الـ48 ساعة لمصر

الدستور غدًا
الدستور غدًا

تنشر جريدة "الدستور"، في عددها الصادر صباح غدٍ الأحد 21 مايو، تفاصيل تقرير مجلة "فوربس" الأمريكية عن تحوّل مصر إلى دولة خالية من فيروس "سي"، ونجاحها فى القضاء على الوباء بخطة شاملة ودقيقة تم تنفيذها عبر أكبر حملة صحية في البلاد "100 مليون صحة"، التي حظيت بدعم قوي من الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وفي الشأن المحلي أيضًا تنشر الصحيفة تقريرًا عن قضايا الأحزاب والمحليات على مائدة الحوار الوطني، حيث أكد بعض قادة هذه الأحزاب حاجتها للوجود في النقابات والأندية والسماح بمصادر تمويل ذاتية، فيما أكد مقررو اللجان استضافة مختصين لإثراء النقاش.


وفي الشأن الخارجي، تنشر الصحيفة تفاصيل زيارة سلطان عمان إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث تكشف الجريدة عن ملفات هيثم بن طارق في زيارة تستمر ٤٨ ساعة.

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