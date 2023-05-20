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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرنسا تحذر من تجدد التهديدات الإرهابية فى أوروبا قبيل أوليمبياد باريس

باريس 2024
باريس 2024

حذرت فرنسا من عودة ظهور التهديدات الإرهابية في أوروبا قبل أوليمبياد باريس العام المقبل.

وخلال زيارة للولايات المتحدة، طلب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين من واشنطن زيادة التعاون.

وقال دارمانين إن هذه "أوقات تنطوي على مخاطر كبيرة"، مشيرًا إلى انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان وتقلص البصمة الفرنسية في إفريقيا و"إعادة تشكيل" داعش.

وكان يختتم زيارة استغرقت يومين لواشنطن ونيويورك تهدف إلى تعزيز التعاون الشرطي والقضائي بين فرنسا والولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة.

وقال دارمانين: "لقد جئنا لنذكرهم أنه بالنسبة للأوروبيين، وبالنسبة لفرنسا، فإن الخطر الأساسي هو الإرهاب الإسلامي وأن التعاون في مكافحة الإرهاب بين أجهزة المخابرات أمر ضروري للغاية".

وأضاف أنه "في الوقت الذي ربما تكون فيه لدى الأمريكيين رؤية داخلية أكثر للتحديات - التفوق الأبيض وإطلاق النار المتكرر والتآمر- يجب ألا ينسوا ما يبدو لنا في أوروبا على أنه التهديد الأول".

فرنسا باريس واشنطن اوروبا تهديد

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